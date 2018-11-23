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  • 23.11.2018
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Bir yerlerde salınacak halim yok

Boşandıktan sonra iki yıldır kalbi boş olan Bade İşçil, ‘Aşk için gidip bir yerlerde salınacak halim yok’ diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşler gibiydi.

Bir yerlerde salınacak halim yok
Güzel oyuncu Bade İşcil, önceki gün özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, tüm vaktini 4 yaşındaki oğlu Azur'la geçirdiğini söyledi. İşadamı Malkoç Süalp'le 3 yıllık evliliğini 2016'da bitiren İşcil, aşk sorularına da şu yanıtı verdi:

"Kalbim boş. Her şeyi bırakıp gidecek kadar aşık olursam eyvallah. Kimseden de ağzım yanmadı. Ama aşk meşk için gidip bir yerlerde salınacak halim de yok."




İşçil, oğlunun babası Süalp ile ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmadı.


AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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