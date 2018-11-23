Bir yerlerde salınacak halim yok Boşandıktan sonra iki yıldır kalbi boş olan Bade İşçil, ‘Aşk için gidip bir yerlerde salınacak halim yok’ diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşler gibiydi.

Güzel oyuncu Bade İşcil, önceki gün özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, tüm vaktini 4 yaşındaki oğlu Azur'la geçirdiğini söyledi. İşadamı Malkoç Süalp'le 3 yıllık evliliğini 2016'da bitiren İşcil, aşk sorularına da şu yanıtı verdi:



"Kalbim boş. Her şeyi bırakıp gidecek kadar aşık olursam eyvallah. Kimseden de ağzım yanmadı. Ama aşk meşk için gidip bir yerlerde salınacak halim de yok."









İşçil, oğlunun babası Süalp ile ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmadı.





AYDIN HAMZA oyuncuönceki gün özel hayatına dairçarpıcı bir itirafta bulundu.oyuncu,geçirdiğini söyledi. İşadamı3 yıllıkevliliğini 2016'da bitiren İşcil, aşksorularına da şu yanıtı verdi:boş. Her şeyibırakıp gidecek kadaraşık olursam eyvallah.İşçil, oğlunun babası Süalp ile ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmadı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER