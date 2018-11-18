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  • 18.11.2018
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'ın oğlu Yavuz’a talih kuşu

Yavuz’a talih kuşu
Şu sıralar oğulları Yavuz ve Yaman'la Londra'da olan Mustafa Sandal, önceki gün renkli bir paylaşıma imza attı. Popçu, Hyde Park'ta Yavuz'un başına güvercin konduğu anı Instagram'da paylaştı.
Ünlü şarkıcı, gülümseten bu kareye de şu notu düştü: "Sen misin kuşların arasında çikolata yiyen? Yavuz'la kuşların istilasına uğradık." Musti'ye "Hemen piyango bilet alın" yorumu yağdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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