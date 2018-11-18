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  • 18.11.2018
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Gergin !

Önceki akşam ’yla ’nde bir şarkıda düet yapan , konser öncesinde park yeri krizi yaşadı. Akalın, kendisine ayrılan yere başka aracın park ettiğini görünce gerildi

Gergin Demet!
Başarılı müzisyen Tan Taşçı'nın önceki akşam 'ndeki konseri öncesi, park yeri krizi yaşandı. Demet Akalın, kendine ayrılan yere Gökhan Keser'in park ettiğini görünce sinirlendi.



Akalın, konser öncesinde dinlenmek için VIP odaya geçerken de "Allah'tan 'Geliyoruz' dedik. Oldu mu şimdi bu durum?" diyerek güvenliklere sitem etti. Taşçı ise performansıyla büyük alkış aldı.



Konsere aşkı 'le katılan , park krizinden habersizdi…


Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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