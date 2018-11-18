Başarılı müzisyen Tan Taşçı'nın önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseri öncesi, park yeri krizi yaşandı. Demet Akalın, kendine ayrılan yere Gökhan Keser'in park ettiğini görünce sinirlendi.
Akalın, konser öncesinde dinlenmek için VIP odaya geçerken de "Allah'tan 'Geliyoruz' dedik. Oldu mu şimdi bu durum?" diyerek güvenliklere sitem etti. Taşçı ise performansıyla büyük alkış aldı.
Konsere aşkı Rüveyda Öksüz'le katılan Gökhan Keser, park krizinden habersizdi…
Doğan SAVAŞ
Akalın, konser öncesinde dinlenmek için VIP odaya geçerken de "Allah'tan 'Geliyoruz' dedik. Oldu mu şimdi bu durum?" diyerek güvenliklere sitem etti. Taşçı ise performansıyla büyük alkış aldı.
Konsere aşkı Rüveyda Öksüz'le katılan Gökhan Keser, park krizinden habersizdi…
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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