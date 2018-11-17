Zirvenin tek hakimi

Yayınlandığı ilk günden beri reytinglerin zirvesine oturan "Bir Zamanlar Çukurova", yine kural bozmadı. Perşembe akşamları atv ekranlarında seyirciyi ekrana kilitleyen dizide bu hafta Yılmaz ile Demir'in büyük yüzleşmesiyle nefesler tutuldu. Yılmaz'ın kurşunu, oğlunu durdurmak için peşinden gelen Hünkar'a isabet etti.
Sosyal medyada da çok konuşulan dizinin 10. Bölüm etiketi #YürekYanmadıkça, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. 'Bir Zamanlar Çukurova', Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. 100 program arasında reytingin zirvesine oturan dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı.
Sosyal medyada da çok konuşulan dizinin 10. Bölüm etiketi #YürekYanmadıkça, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. 'Bir Zamanlar Çukurova', Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. 100 program arasında reytingin zirvesine oturan dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı.
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