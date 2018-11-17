Müzelik oldu!

Lübnanlı yıldız Maya Diab, Seda Sayan'a benzerliği ile tanındı. Önceki gün Madame Tussauds İstanbul'daki balmumu heykelini Maya, "When Maya met Maya" (Maya, Maya ile tanışınca) yorumuyla Instagram hesabında paylaştı. Balmumu heykel, ünlü yıldızın hayranlarının büyük beğenisini kazandı.
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