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  • 17.11.2018
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Müzelik oldu!

Müzelik oldu!
Lübnanlı yıldız Maya Diab, Seda Sayan'a benzerliği ile tanındı. Önceki gün 'daki balmumu heykelini Maya, "When Maya met Maya" (Maya, Maya ile tanışınca) yorumuyla Instagram hesabında paylaştı. Balmumu heykel, ünlü yıldızın hayranlarının büyük beğenisini kazandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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