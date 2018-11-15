'Kan'iforniya!

ABD'nin Kaliforniya eyaletini alevler sardı. Geçen Perşembe sabahı başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. Lady Gaga, Gerard Butler ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü isimlerin evinin de aralarında bulunduğu 7 bin bina yandı. Bilanço ise ağırlaştı. Söndürme çalışmaları sırasında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye çıktı. Yetkililer yüzlerce kayıp kişinin öldüğünü belirterek ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Faciada ölenlerin sayısı 50 kişiye çıktı. Yüzlerce kişi ise kayıp.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Faciada ölenlerin sayısı 50 kişiye çıktı. Yüzlerce kişi ise kayıp.
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