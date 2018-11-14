Türk Sineması'nda 1970'li yıllarda fırtınalar estiren Serpil Örümcer, şimdilerde Avcılar'da bir pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. Ambarlı'da Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlayan efsane sanatçı, sözleriyle magazin dünyasındaki vefasızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Serpil Örümcer, yürek burkan şu sözleri sarf etti:







'EĞER DÜŞTÜYSEN...'

"Şöhretliyseniz, paralıysanız sizin peşinizi bırakmazlar. Ama bittiyseniz, düştüyseniz maalesef selam bile vermezler. Kötü insanların gazabına uğradım. Dost mu değil mi bir de onu öğrendim." Sağlık ve maddi anlamda zorluk çektiğini söyleyen 66 yaşındaki sanatçı, "Katarakt var. Ben ihmal ettim derken bir de parasızlık bunun önüne geçti. Katarakt kalınlaşmış ve görmeme ihtimalim var. Berkant'tan bir kızım var rahatsız, iki de torunum var. Onlar da okuyorlar ve altından biraz zor kalkıyorum. Ama şükür demekten başka çaremiz yok" dedi. Serpil Örümcer, şu sözleriyle ise ders verdi: "Ben çalışmayı seviyorum, her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı asla yok."







66 yaşındaki sanatçı, kendisine iş sözü veren İbrahim Tatlıses'e de bir türlü ulaşamadığnı dile getirdi.