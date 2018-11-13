Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer'in son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

Yeşilçam'ın en ünlü isimlerinden biri olan ve aktif olduğu dönemde adından sıklıkla söz ettiren Serpil Örümcer'in son halini görenler önce tanıyamıyor, tanıdıklarında ise ağızları açık kalıyor. Perişan bir halde olan Serpil Örümcer pazarcılık yapıyor. İşte Serpil Örümcer'in son hali.

13 Kasım 2018 Salı, 16:31:13 Güncelleme: 17:15:44
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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcerin son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

HALİ PERİŞAN

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcerin son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcerin son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

İŞTE SERPİL ÖRÜMCER'İN SON HALİ

1970'lİ yılların ünlü sanatçısı Serpil Örümcer, şimdilerde Avcılar'da bir pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. Sanat dünyasının vefasız olduğunu söyleyen Örümcer, sanatçı dostlarına sitem etti.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcerin son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

1967 senesinde güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Serpil Örümcer, şu zamanlarda zor günler geçiriyor. Ünlü sanatçı Avcılar Ambarlı'da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyor.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcerin son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep ediyor.

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