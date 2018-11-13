Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcerin son hali görenleri şoke etti (Ünlülerin değişimleri)

1967 senesinde güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Serpil Örümcer, şu zamanlarda zor günler geçiriyor. Ünlü sanatçı Avcılar Ambarlı'da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyor.