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Baba ziyareti

Baba ziyareti
İngiliz süper model, Naomi Campbell (48) önceki gün Kuzey Afrika ülkesi Tunus'a gitti. Ülkenin birçok noktasını gezen efsane manken, modacı Azzedine Alaia'nın mezarını da ziyaret etti. O anlarda başörtüsü takan Naomi, mezarlık başında bu kareyi çektirdi. Duygusal fotoğrafa binlerce beğeni geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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