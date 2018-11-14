Baba ziyareti

İngiliz süper model, Naomi Campbell (48) önceki gün Kuzey Afrika ülkesi Tunus'a gitti. Ülkenin birçok noktasını gezen efsane manken, modacı Azzedine Alaia'nın mezarını da ziyaret etti. O anlarda başörtüsü takan Naomi, mezarlık başında bu kareyi çektirdi. Duygusal fotoğrafa binlerce beğeni geldi.