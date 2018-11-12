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  • 12.11.2018
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Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Güzel oyuncu , önceki gece Bebek Angie'de eşi 'nun yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile 38'inci yaşını kutladı. Yakın dostlarının olduğu partide, eğlenceli anlar yaşandı. Gece sonunda eşi ile birlikte mekandan el ele çıkan oyuncu, ''Çok güzel bir geceydi. Dostlarımızla güzel bir gün geçirdik'' diye konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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