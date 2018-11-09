  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 22:57
  • Gazete

Yine ağlattı

Yine ağlattı
ATV'nin başarılı dizisi 'Ağlama Anne' geçtiğimiz Pazar yayınlanan bölümüyle herkesi gözyaşlarına boğdu. Dizide 'Hasan' karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan, performansıyla övgüleri topladı. "Doğuran mı, yoksa büyüten mi annedir?" sorusunu sorduran dizi, milyonlarca kişiyi derinden etkiledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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