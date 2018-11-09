Yine ağlattı

ATV'nin başarılı dizisi 'Ağlama Anne' geçtiğimiz Pazar yayınlanan bölümüyle herkesi gözyaşlarına boğdu. Dizide 'Hasan' karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan, performansıyla övgüleri topladı. Seyirciye "Doğuran mı, yoksa büyüten mi annedir?" sorusunu sorduran dizi, milyonlarca kişiyi derinden etkiledi.
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