Eda’nın ölümsüzlük iksiri

Sosyetenin en fit isimlerinden Eda Taşpınar'ın iksiri ortaya çıktı. 38 yaşındaki ikoncan, düzenli spor ve dengeli beslenmenin yanı sıra sağlığı için 'Kombucha içeceği' tüketiyor. Çinliler tarafından 2000 yıldır 'ölümsüzlük iksiri' olarak tüketilen içecek, çayın fermente edilmesiyle ortaya çıkıyor. Bakteri ve mayaca zengin olan içecek; şeker, meyve suları ve baharatlarla zenginleştirilerek daha leziz bir hale getiriliyor.
DETOKS İÇİN TÜKETİYOR
Taşpınar, sindirim sistemini koruyan ve zayıflatan çayı, detoks yaparken tüketiyor.
DETOKS İÇİN TÜKETİYOR
Taşpınar, sindirim sistemini koruyan ve zayıflatan çayı, detoks yaparken tüketiyor.
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