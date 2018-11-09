  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 23:17
  • Gazete

Eda’nın ölümsüzlük iksiri

Çinliler tarafından ‘sonsuz yaşam iksiri’ olarak bilinen Kombucha çayı, ’ın da gözdesi oldu. Sağlıklı yaşamı felsefe edinen ikoncan, mantar ile bakteri içeren bu çayı; formunu korumak ve sindirim sistemini düzgün çalıştırmak için içiyor...

Eda’nın ölümsüzlük iksiri
Sosyetenin en fit isimlerinden Eda Taşpınar'ın iksiri ortaya çıktı. 38 yaşındaki ikoncan, düzenli spor ve dengeli beslenmenin yanı sıra sağlığı için 'Kombucha içeceği' tüketiyor. Çinliler tarafından 2000 yıldır 'ölümsüzlük iksiri' olarak tüketilen içecek, çayın fermente edilmesiyle ortaya çıkıyor. Bakteri ve mayaca zengin olan içecek; şeker, meyve suları ve baharatlarla zenginleştirilerek daha leziz bir hale getiriliyor.

DETOKS İÇİN TÜKETİYOR
Taşpınar, sindirim sistemini koruyan ve zayıflatan çayı, yaparken tüketiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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