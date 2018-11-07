Türkiye'yi sarsan Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği olay gecesinin perde arkasını ilk kez, TAKVİM yazmıştı. TAKVİM, 29 Ekim gecesi Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde ikili arasında çıkan kavganın Sıla'nın Kural'la ayrı olduğu dönemde Okan Can Yantır'la yaşadığı ilişkinin neden olduğunu gündeme getirmişti.

Sıla'nın olay sonrası 3 ay uzaklaştırma aldırdığı Kural, önceki gün savcıya verdiği ifadesinde TAKVİM'in yazdığı iddiaların birebir aynısını anlattı...









'EVDEN KOVDUM; GİTMEDİ'

Ünlü oyuncu, ifadesinde şu detayları verdi: Olay günü Sıla'yla birlikte kendi ailesiyle yemek yiyip alkol aldıklarını beyan eden Kural, Zekeriyaköy'deki evine geçtiklerinde Sıla'ya, ayrı oldukları dönemde yaşadığı ilişkiyi sorduğunu belirtti. Yine iddiaya göre Sıla, ilişkiyi kabul etti. Kural, bu itiraf üzerine Sıla'yı evden göndermek istediğini; fakat evden gitmek istemeyen Sıla'yla arasında tartışma yaşandığını kaydetti.



'RAPOR ALMADIM'

Birbirlerini kollarından tutup sarstıklarını anlatan Kural, Sıla'yla defalarca yere düştüğünü ve kendisinin de yaralandığını belirtti. Sonra ortamın sakinleştiğini ifade eden Kural, Sıla'nın evden ayrılırken kendisini "Seni bitireceğim Ahmet Kural" diye tehdit ettiğini, kendi vücudundaki hasar nedeniyle doktor raporu almadığını ifade etti. Kural, kül tablası ile Sıla'ya vurma ya da onu tehdit etmesinin söz konusu olmadığını da belirtti.





KAVGANIN SEBEBİ CAN ÇIKTI

Sıla, Ahmet Kural'la ayrı olduğu dönem Okan Can Yantır'la baş başa görüntülendi. İddiaya göre; Mart'ta Yantır'la birlikte olan Sıla, bunu itiraf edince kavga çıktı.







ZİYNET KAÇTI!

Sıla'nın Ziynet Sali ile samimiyetinin Kural'ı kızdırdığı ve kavganın bu nedenle çıktığı da iddia edilmişti. Konuşulanlara göre Sali, olay gecesi Sıla'ya mesaj atınca Kural, sinirlendi. Önceki akşam Asmalımescit'te görüntülenen Sali, iddialar sorulunca "Saçmalıyorsunuz" diyerek aracına kaçtı.



Dilek YAMAN