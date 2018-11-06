Ahmet Kuralın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?

Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?
Şarkıcı Sıla'nın "Bana şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti" diyerek şikâyetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın savcıya verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı
6 Kasım 2018 Salı, 20:52:06
Güncelleme: 21:01:51
Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Ahmet Kural-Sıla olayının sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla dün savcıya yakalaşık 2 saat süren ifade vermişti.
Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?
Şiddet iddialarını reddeden Ahmet Kural, o gece Sıla ile yaşananları kendi ağzından anlattı.
Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?
İşte ünlü oyuncunun açıklamaları:
Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?
Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım.
Ahmet Kural'ın ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Kural Sıla kavgasının nedeni ne?
Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.