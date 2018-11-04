Popçu Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açtığı dava üzerine, kavgayı çıkaran neden merak konusu olmuştu. Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dedikodu kazanını kaynattı. Kural tarafından 45 dakika darp edildiğini iddia eden Sıla, şiddetin nedenini gizlerken oyuncunun çevresi olayın perde arkasında kıskançlık olduğunu öne sürdü. İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin Ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu.
EVDEN KOVDU, GİTMEDİ...
Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen oyuncu da Sıla'yı evden kovdu. "Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı...
Sıla ile Yantır, Mart'ta objektife baş başa yemek yerken yakalanmıştı.
EDA'YA DA SAHİP ÇIKILSIN
Günlerdir tüm Türkiye 'kadına karşı şiddete hayır' diyerek haklı olarak Sıla'nın yanında yer aldı. Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla'ya destek ise akıllara eşi İsmail Küçükkaya'dan şiddet gerekçesiyle boşanan Eda Küçükkaya'yı getirdi.
Siyaset, iş, sosyete ve magazin dünyasının Sıla'ya bu kadar destek verirken o dönem Eda Hanım'ın yaşadığı şiddeti görmezden gelmesi ise sosyal medyada "Sıla'ya sahip çıkıyorsak eşinden şiddet gören Eda Küçükkaya'ya da sahip çıkmalıyız" yorumları yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
EVDEN KOVDU, GİTMEDİ...
Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen oyuncu da Sıla'yı evden kovdu. "Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı...
Sıla ile Yantır, Mart'ta objektife baş başa yemek yerken yakalanmıştı.
EDA'YA DA SAHİP ÇIKILSIN
Günlerdir tüm Türkiye 'kadına karşı şiddete hayır' diyerek haklı olarak Sıla'nın yanında yer aldı. Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla'ya destek ise akıllara eşi İsmail Küçükkaya'dan şiddet gerekçesiyle boşanan Eda Küçükkaya'yı getirdi.
Siyaset, iş, sosyete ve magazin dünyasının Sıla'ya bu kadar destek verirken o dönem Eda Hanım'ın yaşadığı şiddeti görmezden gelmesi ise sosyal medyada "Sıla'ya sahip çıkıyorsak eşinden şiddet gören Eda Küçükkaya'ya da sahip çıkmalıyız" yorumları yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
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