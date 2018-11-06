Mustafa Sandal'ın foyası ortaya çıktı. Haziran'da Emina Jahovic'le boşanan Sandal, geçtiğimiz günlerde gizemli bir güzelle fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Sandal'ın paylaşımında yüzünü gizlediği güzelin oyuncu Ceren Hindistan olduğu iddia edilmiş; ancak popçu, "Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk ciddi bir ilişkiye başlamak zor!" demişti. Magazinci Erol Köse ise geçtiğimiz ay Göcek'e giden 48 yaşındaki popçunun tatilde yalnız olmadığını iddia etti.
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