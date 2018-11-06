  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:18
  • Gazete

'ın gizemli aşkı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde da bir güzelle fotoğrafını paylaşarak olay olan ’ın gizemli aşkı ortaya çıktı. Popçunun, olduğu söylenen gizemli sevgilisinin aslında adlı bir olduğu iddia edildi. İkiliyi Göcek’teki aşk tatili ele verdi



Mustafa Sandal'ın foyası ortaya çıktı. Haziran'da Emina Jahovic'le boşanan Sandal, geçtiğimiz günlerde gizemli bir güzelle fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Sandal'ın paylaşımında yüzünü gizlediği güzelin oyuncu Ceren Hindistan olduğu iddia edilmiş; ancak popçu, "Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk ciddi bir ilişkiye başlamak zor!" demişti. Magazinci Erol Köse ise geçtiğimiz ay Göcek'e giden 48 yaşındaki popçunun tatilde yalnız olmadığını iddia etti.
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