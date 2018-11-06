'Kural' hatası

Sevgilisi ​Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Ahmet Kural, dün sessizliğini bozdu. Ünlü popçu, 29 Ekim gecesi Kural tarafından 45 dakika boyunca öldüresiye dövüldüğünü iddia edip oyuncuya 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bu iddianın üzerine gözlerin çevrildiği Kural ise dün Çağlayan Adliyesi'nde savcıya 1 saat 25 dakika boyunca ifade verdi. Avukatıyla suçlamaları reddeden Kural, çıkışta da şu sözlerle kendini savundu:



İTİRAF MI, TAŞ MI?

"Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda... Böyle bir konuyla anıldığım için herkesten tekrar çok özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira ve yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum: Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır."







'YUH' SESLERİ YÜKSELDİ

Kendisini ünlü filozof Sokrates'in "Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle savunan Kural'ın bu açıklaması ise vatandaşı ikiye böldü. Kimileri Kural'ın bu sözlerle haksız olduğunu itiraf ettiğini düşündü. Kimileri de "Haksızlığa uğradığını düşünen Kural, haksız gördüğü Sıla'ya taşını attı" diye yorum yaptı. Bu arada Ahmet Kural için adliye çıkışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ünlü oyuncu açıklama yaparken etraftan "Yuh" sesleri yükseldi. Kural, hızlı adımlarla aracına binip adliyeden uzaklaştı.





TEPKİLERE KARŞI YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Güvenlik güçleri Kural'ın yanından ayrılmazken ünlü oyuncu, gergin halleriyle dikkat çekti.



DAVALAR ZİNCİRİ

Sıla'ya karşı dava açan Ahmet Kural'ın ardından ünlü oyuncunun avukatı Sibel Aydın da; popçunun avukatı Rezan Epözdemir'i İstanbul Barosu'na şikayet ediyor.







Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise müvekkili hakkında Sıla'nın avukatı tarafından farklı bir algı yaratıldığını savundu. Aydın, "Sıla Hanım'ın avukatını İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim" dedi.







Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir