  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 02:12
  • Gazete

düğün platosu! 'dan 'ya anlamlı hediye

Ünlü komedyen ’dan ’ya anlamlı hediye… Gökbakar, ‘ 6’nın çekimleri için inşa ettirdiği bungalov evleri ’ne bıraktı. Bölgedeki evlenecek çiftler de düğün çekimleri için platoya akın etti



Son filmi 'Recep İvedik 6'nın çekimleri için geçtiğimiz aylarda Bursa'nın Karacabey ilçesinde plato kuran Şahan Gökbakar, bölge turizmine de can suyu oldu. Yeni filminde Recep İvedik'in Afrika'daki maceralarını anlatacak olan Gökbakar, ilçedeki longoz ormanlarına 100 bin lira harcayarak bungalov evler inşa ettirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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