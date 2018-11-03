'Şampiyon'un fragmanı görücüye çıktı

Yarış severlerin gözü kulağı, 'Şampiyon' için attı. Efsane jokey Halis Karataş ve şampiyon atı 'Bold Pilot'un hikayesi, 'Şampiyon' adıyla sinemaya uyarlandı. Ay ve Med Yapım imzalı film, Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkı konu aldı.



Filmde, jokeyi Ekin Koç, Atman'ı da Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. 7 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Şampiyon'un fragmanı ve afişi görücüye çıktı. Filmin 2 dakika 26 saniye olan fragman süresi, 'Bold Pilot'un hala kırılamayan Gazi Koşusu rekoruna gönderme yaptı. Filmin afişi ve fragmanı, izleyenleri duygulandırdı. Fragman, izleyiciler arasında hem beğeni topladı hem de merak uyandırdı.







Filmde Halis Karataş'ı Ekin Koç, Begüm Atman'ı ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.







Fragmanı izleyicilerle buluşan "Şampiyon", 7 Aralık'ta vizyona girecek.



