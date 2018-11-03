  • Saklambaç
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 00:48
  • Gazete

'Şampiyon'un fragmanı görücüye çıktı

Efsane jokey ve rekortmen atı ‘’un hikayesi, beyaz perdeye uyarlandı. ‘Şampiyon’ adlı filmin fragmanı görücüye çıktı. İzleyiciler çok duygulandı

İşte Şampiyon

Yarış severlerin gözü kulağı, 'Şampiyon' için attı. Efsane jokey Halis Karataş ve şampiyon atı 'Bold Pilot'un hikayesi, 'Şampiyon' adıyla sinemaya uyarlandı. Ay ve Med Yapım imzalı film, ve onun bir araya getirdiği ve arasındaki ölümsüz aşkı konu aldı.

Filmde, jokeyi Ekin Koç, Atman'ı da Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. 7 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Şampiyon'un fragmanı ve afişi görücüye çıktı. Filmin 2 dakika 26 saniye olan fragman süresi, 'Bold Pilot'un hala kırılamayan Gazi Koşusu rekoruna gönderme yaptı. Filmin afişi ve fragmanı, izleyenleri duygulandırdı. Fragman, izleyiciler arasında hem beğeni topladı hem de merak uyandırdı.



Filmde Halis Karataş'ı , Begüm Atman'ı ise canlandırıyor.



Fragmanı izleyicilerle buluşan "Şampiyon", 7 Aralık'ta vizyona girecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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