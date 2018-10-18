  • Saklambaç
  • 18.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 00:40
  • Gazete

Katmerli aşk

Katmerli aşk
, önceki akşam 3 aylık aşkı Portekizli işadamı Pedro De Noronha'yı 'da yemeğe çıkardı. Yabancı damat katmer tatlısına hayran kalınca "Bazıları Türk mutfağını çok seviyor" diye paylaşım yaptı.



Tülin Şahin ile Portekizli işadamının ilişkisi evliliğe gidiyor.

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