  • Saklambaç
  • 17.10.2018
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 23:40
  • Gazete

Kırmızı 'Buket'i

Kırmızı Buketi
Cemiyet hayatının gözde simalarından , önceki gününü alışverişe ayırdı. ve ardından Etiler Akmerkez'e giden Buket Hanım, yeni sezon ürünleri inceledi. Buket Taşdelen, kırmızı elbisesi ve kırmızı topuklu ayakkabılarıyla da son derece şık bir uyum sergiledi.

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