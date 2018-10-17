Kırmızı 'Buket'i

Cemiyet hayatının gözde simalarından Buket Taşdelen, önceki gününü alışverişe ayırdı. Zorlu Center ve ardından Etiler Akmerkez'e giden Buket Hanım, yeni sezon ürünleri inceledi. Buket Taşdelen, kırmızı elbisesi ve kırmızı topuklu ayakkabılarıyla da son derece şık bir uyum sergiledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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