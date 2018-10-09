Yaz başında bir yıllık aşklarına nokta koyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İddiaya göre ikili, Tatlıses'in annesi Derya Tuna aracılığıyla barıştı.
Çiftin birbirlerini sosyal medyada takibe almaması, "İkili, temkinli davranıyor" dedirtti. Çiftin ne zaman birlikte görüntü vereceği ise merak konusu oldu.
Doğan SAVAŞ
Çiftin birbirlerini sosyal medyada takibe almaması, "İkili, temkinli davranıyor" dedirtti. Çiftin ne zaman birlikte görüntü vereceği ise merak konusu oldu.
Doğan SAVAŞ
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