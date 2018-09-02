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heyecanı

Sherlock Holmes heyecanı
Gişe rekorları kıran '' serisinin üçüncü filminden detaylar ortaya çıktı. Jr., ve Rachel McAdams'ı tekrar bir araya getiren filmde, oyuncuların 10 yıl yaşlandırılacağı iddia edildi. Hatta filmin bir bölümünde 20 yıl sonraya flash forward yapılacağı da iddia edildi.
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