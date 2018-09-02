Gişe rekorları kıran 'Sherlock Holmes' serisinin üçüncü filminden detaylar ortaya çıktı. Robert Downey Jr., Jude Law ve Rachel McAdams'ı tekrar bir araya getiren filmde, oyuncuların 10 yıl yaşlandırılacağı iddia edildi. Hatta filmin bir bölümünde 20 yıl sonraya flash forward yapılacağı da iddia edildi.
Sherlock Holmes heyecanı
Etiketler: Jude Law , Sherlock Holmes , Robert Downey
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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