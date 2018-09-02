Ayrılık vakti

Mine Kalpakçıoğlu, oğlu Kaan ile yazı Bodrum'da geçirdi. İşkadını, yeni eğitimöğretim yılının yaklaşmasıyla 16 yaşındaki oğlunu yurt dışına gönderdi. 51 yaşındaki işkadını, verdiği pozu da "Yolun açık olsun koca adam" notuyla paylaştı.
Şebnem Dinçgör, 2012'de boşandığı 8 yıllık eski eşi Mehmet Dereli'den olan oğlu Kerim'le bütün yaz Bodrum'daydı. Bir süre daha Bodrum'daki evinde kalacak olan Dinçgör, önceki gün oğlunu İstanbul'a uğurladı
KIZININ YANINDA
IŞIL Reçber, bu yıl Boston Üniversitesi'nde Genetik-Biyoloji okuyacak olan kızları Tuana'yla önceki gün ABD'ye gitti. Kızının okul ve yurt kayıtlarıyla ilgilenen Işıl Hanım, daha sonra da şehir turu yaptı.
Şebnem Dinçgör, 2012'de boşandığı 8 yıllık eski eşi Mehmet Dereli'den olan oğlu Kerim'le bütün yaz Bodrum'daydı. Bir süre daha Bodrum'daki evinde kalacak olan Dinçgör, önceki gün oğlunu İstanbul'a uğurladı
KIZININ YANINDA
IŞIL Reçber, bu yıl Boston Üniversitesi'nde Genetik-Biyoloji okuyacak olan kızları Tuana'yla önceki gün ABD'ye gitti. Kızının okul ve yurt kayıtlarıyla ilgilenen Işıl Hanım, daha sonra da şehir turu yaptı.
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