Yol Durumu
  1. Aşık bakışı
  2. Bodrum’a veda pozu

Ayrılık vakti

Yaz boyunca çocuklarıyla tatil yapan sosyetikler, okulların açılmasına sayılı günler kala evlatlarına veda etti. ile , önceki gün okullarına giden oğullarını yolcu etti

Ayrılık vakti
, oğlu Kaan ile yazı 'da geçirdi. İşkadını, yeni eğitimöğretim yılının yaklaşmasıyla 16 yaşındaki oğlunu yurt dışına gönderdi. 51 yaşındaki işkadını, verdiği pozu da "Yolun açık olsun koca adam" notuyla paylaştı.

, 2012'de boşandığı 8 yıllık eski eşi Mehmet Dereli'den olan oğlu Kerim'le bütün yaz Bodrum'daydı. Bir süre daha Bodrum'daki evinde kalacak olan Dinçgör, önceki gün oğlunu 'a uğurladı




KIZININ YANINDA
IŞIL Reçber, bu yıl Boston Üniversitesi'nde Genetik-Biyoloji okuyacak olan kızları Tuana'yla önceki gün ABD'ye gitti. Kızının okul ve yurt kayıtlarıyla ilgilenen Işıl Hanım, daha sonra da şehir turu yaptı.

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