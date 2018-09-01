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Süper kaçış!

’ın aşkı Bülent Çavuşoğlu, önceki gün ’da panikledi. Oğluyla ’e giden Çavuşoğlu, aşkının şarkıları çalınınca bakışların kendisine çevrilmesinden rahatsız oldu. İşadamı, çareyi denize kaçmakta buldu

Süper kaçış!
Süperstar Ajda Pekkan'ın kendisinden 22 yaş küçük aşkı işadamı Bülent Çavuşoğlu, oğluyla önceki gün tatiline çıktı. Çavuşoğlu, 2014'te boşandığı Tuğçe Eyilik'ten olan 10 yaşındaki oğlu Efe Paşa ile Moon Beach'te objektiflere yansıdı. 2011 yılından bu yana 72 yaşındaki Süperstar'la aşk yaşadığı öne sürülen işadamı, plajda Pekkan şarkıları çalınınca şaşkınlık yaşadı.



DENİZE KAÇIŞ!
Ünlü sanatçının 'Yakar Geçerim' şarkısının çalınmasıyla gözler Çavuşoğlu'na çevrildi. Çevredeki tatilcilerin bakışlarından rahatsız olan ünlü işadamı, çareyi iskeleden ayrılıp oğluyla denize girmekte buldu. Şarkının sona ermesiyle işadamıyla oğlu, denizden çıkıp şezlonglarına döndü.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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