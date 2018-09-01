Süper kaçış!

Süperstar Ajda Pekkan'ın kendisinden 22 yaş küçük aşkı işadamı Bülent Çavuşoğlu, oğluyla önceki gün Bodrum tatiline çıktı. Çavuşoğlu, 2014'te boşandığı Tuğçe Eyilik'ten olan 10 yaşındaki oğlu Efe Paşa ile Moon Beach'te objektiflere yansıdı. 2011 yılından bu yana 72 yaşındaki Süperstar'la aşk yaşadığı öne sürülen işadamı, plajda Pekkan şarkıları çalınınca şaşkınlık yaşadı.
DENİZE KAÇIŞ!
Ünlü sanatçının 'Yakar Geçerim' şarkısının çalınmasıyla gözler Çavuşoğlu'na çevrildi. Çevredeki tatilcilerin bakışlarından rahatsız olan ünlü işadamı, çareyi iskeleden ayrılıp oğluyla denize girmekte buldu. Şarkının sona ermesiyle işadamıyla oğlu, denizden çıkıp şezlonglarına döndü.
DOĞAN SAVAŞ
DENİZE KAÇIŞ!
Ünlü sanatçının 'Yakar Geçerim' şarkısının çalınmasıyla gözler Çavuşoğlu'na çevrildi. Çevredeki tatilcilerin bakışlarından rahatsız olan ünlü işadamı, çareyi iskeleden ayrılıp oğluyla denize girmekte buldu. Şarkının sona ermesiyle işadamıyla oğlu, denizden çıkıp şezlonglarına döndü.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.