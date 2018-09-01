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’a demir attı

Bodrum’a demir attı
Oyuncu Seda Güven, sezon bitene kadar 'da kalacak gibi. Sevgilisi Ali Güzel'le tatil yapan Güven, önceki gün deniz kenarından bu pozunu paylaşıp nispet yaptı.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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