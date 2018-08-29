Hızlı hayat

Son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle manşetlerden inmeyen Serdar Bilgili, çapkınlıkta gaza bastı. Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik'le boşandıktan sonra adı aralarında Hakan Uzan'ın eski eşi Özlem Kızılkaya'nın da olduğu birçok güzelle anılan işadamı, geçtiğimiz ay ise gönlünü sunuculuktan oyunculuğa transfer olan Aslı Mavitan'a kaptırmıştı. Mavitan, geçtiğimiz hafta bayram tatili için soluğu ailesinin yanında aldı. İşadamı da bunu fırsat bildi.
KAHVE İLE KOYU SOHBET
Bilgili, önceki gün Bodrum'da demirli yatında iki güzeli ağırladı. Yalıkavak Palmarina'da demirli 'Extreme' adlı 4 milyon euro'luk (yaklaşık 30 milyon lira) ultra lüks yatında iki hanımefendiyle kahve içerken objektiflere takılan Bilgili'nin özellikle de hemen yanında oturan sarışın güzelle koyu bir sohbete dalması dikkat çekti. İşlerinden çok, özel hayatıyla anılan 56 yaşındaki Bilgili'nin yine güzellerle objektife yakalanması da "Ünlü işadamının hızına yetişmek mümkün değil" yorumunu da beraberinde getirdi.
DOĞAN SAVAŞ
KAHVE İLE KOYU SOHBET
Bilgili, önceki gün Bodrum'da demirli yatında iki güzeli ağırladı. Yalıkavak Palmarina'da demirli 'Extreme' adlı 4 milyon euro'luk (yaklaşık 30 milyon lira) ultra lüks yatında iki hanımefendiyle kahve içerken objektiflere takılan Bilgili'nin özellikle de hemen yanında oturan sarışın güzelle koyu bir sohbete dalması dikkat çekti. İşlerinden çok, özel hayatıyla anılan 56 yaşındaki Bilgili'nin yine güzellerle objektife yakalanması da "Ünlü işadamının hızına yetişmek mümkün değil" yorumunu da beraberinde getirdi.
DOĞAN SAVAŞ
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