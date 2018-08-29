Hızlı hayat

dönemde özel hayatındaki gelişmelerle manşetlerden inmeyençapkınlıkta gaza bastı. Ünlü haber spikeriboşandıktan sonra adı aralarında Hakan Uzan'ın eski eşiolduğu birçok güzelle anılan işadamı, geçtiğimiz ay ise gönlünü sunuculuktan oyunculuğa transfer olankaptırmıştı.geçtiğimiz hafta bayram tatili için soluğu ailesinin yanında aldı. İşadamı da bunu fırsat bildi.önceki gündemirli yatında iki güzeli ağırladı.demirli(yaklaşık 30 milyon lira) ultralüks yatında iki hanımefendiylekahve içerken objektiflere takılanözellikle de hemenyanında oturan sarışın güzelle koyubir sohbete dalması dikkat çekti.İşlerinden çok, özel hayatıyla anılanyinegüzellerle objektife yakalanmasıdayorumunu da beraberinde getirdi.