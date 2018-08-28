Dede-torun aşkı

Kulübü'nün eski yöneticilerindenönceki gün tatilcilerin terk ettiğikeyfini sürdü. Güreli,bulunan X Beach'tevekızı ile birlikte denize girdi. Torunu ile suda güzel ve renkli dakikalar geçirensevimli torununun enerjisine de ayak uydurdu. Hüsnü Güreli'nin bu halleri iseyorumları yaptırdı.Sosyetik güzel, yeğeniyle gün boyu yakından ilgilendi.