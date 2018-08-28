Dede-torun aşkı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Hüsnü Güreli, önceki gün tatilcilerin terk ettiği Bodrum'un keyfini sürdü. Güreli, Yalıkavak'ta bulunan X Beach'te kızı Yosun Güreli ve oğlu Sinan'ın kızı ile birlikte denize girdi. Torunu ile suda güzel ve renkli dakikalar geçiren 66 yaşındaki işadamı, sevimli torununun enerjisine de ayak uydurdu. Hüsnü Güreli'nin bu halleri ise "Dede ile torun aşkı bir başka" yorumları yaptırdı.
Sosyetik güzel, yeğeniyle gün boyu yakından ilgilendi.
Sosyetik güzel, yeğeniyle gün boyu yakından ilgilendi.
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