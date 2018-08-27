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Milyon dolarlık dostluk

ile aşkı , Simi’de Topshop’un sahibi ve kızıyla bir araya geldi

Milyon dolarlık dostluk
Yazın büyük kısmını Bodrum ve Göcek koylarını gezerek geçiren Topshop'un sahibi Philip Green, kızı Chloe Green ve müstakbel damadı Jeremy Meeks'in Türk sevgisi bitmiyor... Yaklaşık 5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan , geçtiğimiz akşam Yunanistan'ın gözde adası Simi'deydi. Milyoner işadamına, Semiramis Pekkan ile Hint asıllı İngiliz hayat arkadaşı Gulu Lalvani de eşlik etti. 'den yakın dost oldukları öğrenilen Lalvani ile Topshop'un İngiliz sahibi Green, adanın popüler mekanı Manos'ta aileleleri ve arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere de işte böyle poz verdi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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