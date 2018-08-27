Gerçek ‘melek’

Victoria's Secret'ın en gözde meleklerinden Alessandra Ambrosio, önceki gün kızıyla bu kareyi paylaştı. Kısa bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısından olan kızı Anja'ya sevgisini kelimelere döken 36 yaşındaki Brezilyalı meleğin bu fotoğrafına, "Dünyanın en temiz ve masum melekleri, çocuklar" şeklinde yorumlar yapıldı.