Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, üç dünya yıldızı için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Yönetim masada kritik adımları atarken anlaşmaların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

ICARDI SÜRECİ BAŞLIYOR

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için yönetim net kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü takımda tutmak istiyor ve yıldız futbolcunun devre arasında başka kulüplerle masaya oturmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.

YÖNETİM DEVAM ETMEK AMACINDA

Üst üste kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki golcünün geleceği merak konusuydu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle performansında düşüş yaşayan Icardi'nin ocak ayında ayrılabileceği iddia edilmişti.

Ancak Galatasaray yönetimi, yıldız forvetin takımda kalmasını istiyor ve süreci yakından takip ediyor.

MENAJERİN AÇIKLAMALARI GERİLİM YARATMIŞTI

Icardi'nin menajeri Letterio Pino geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan henüz bir geri dönüş almadıklarını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası teklifleri değerlendireceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız."

Bu açıklama, ayrılık ihtimalini güçlendirmiş ve Icardi'nin Milan, Estudiantes, Club America ve Penarol gibi kulüplerin radarında olduğu iddia edilmişti.

BAYERN MÜNİH SATIŞ LİSTESİNE KOYDU SARI-KIRMIZILILAR HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan satışlarından biri olan Sacha Boey için yeniden devreye giriyor. Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Fransız sağ bek hakkında çıkan son haberler, transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.

BAYERN MÜNİH'TEN AYRILIK SİNYALİ

Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, Sacha Boey'i devre arasında gelen tekliflere açtı. BILD'in aktardığı bilgilere göre Boey, transfer olduğu günden bu yana beklenen etkiyi yaratamadı ve kulübün sezon ortasında savunma hattında yeniden yapılanma planı doğrultusunda satış listesine konuldu.

Bayern cephesi, Boey'in performans istikrarsızlığı ve rekabetin yüksek seviyede olması nedeniyle ocak ayında gelecek tekliflere sıcak bakıyor

GALATASARAY MASAYA OTURMAYA HAZIR

Sky Sport Almanya, Boey'in durumunu en yakından takip eden kulübün Galatasaray olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ bekte yaşanan sorunları çözmek için eski oyuncusunu yeniden kadroya katmayı değerlendiriyor. Galatasaray'ın planı, Boey'i devre arasında satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil etmek.

Bu formülün hem mali açıdan yönetilebilir olduğu hem de oyuncunun adaptasyon sürecinin çok kısa sürede sağlanacağı düşünülüyor.

OYUNCUYA MARSLİYA'DAN DA İLGİ VAR

Galatasaray'ın Boey için hareketlenmesi tek başına değil. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Marsilya da 25 yaşındaki savunmacıyla ciddi şekilde ilgileniyor. Kulübün Ligue 1 temposuna uygun, atletik ve hızlı bir sağ beke ihtiyaç duyduğu belirtilirken Boey'in ismi listenin üst sıralarında yer alıyor.

Marsilya dışında Premier Lig'den bazı takımların da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

OKAN BURUK'TAN TRANSFERE OLUMLU RAPOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boey'in geri dönüşüne olumlu baktığı öğrenildi. Buruk'un, sistemi en hızlı adapte olabilecek oyunculardan birinin Boey olduğunu düşündüğü ve özellikle Afrika Kupası döneminde takımın daralacak rotasyonu için bu transferi kritik gördüğü aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo'nun milli takıma katılmasıyla sağ bek opsiyonlarının azalacak olması, Boey transferini daha da önemli bir noktaya taşıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Bayern Münih'in Boey için zarar etmek istemediği ancak devre arasında uygun bir formülle ayrılığa onay verebileceği konuşuluyor. Galatasaray cephesi kiralama bedeli ve sezon sonu zorunlu olmayan satın alma opsiyonu üzerinden bir teklif hazırlıyor. Bayern'in ise toplamda yaklaşık 15 milyon euroya yakın bir paket beklentisi olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY'DA BOEY UMUDU ARTIYOR

Hem Bayern'in satış listesine çıkarması hem oyuncunun Galatasaray dönemine duyduğu olumlu bağlar, transfer ihtimalini güçlendiriyor. Okan Buruk'un da onay vermesiyle birlikte sarı-kırmızılı yönetim ocak ayında resmi görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor.

Sacha Boey'in devre arası döneminin en çok konuşulan transfer dosyalarından biri olması bekleniyor.

OSIMHEN DEVREYE GİRDİ TRANSFER SÜRECİ HIZLANDI

Galatasaray, devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların radarına giren son isim Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman oldu. Transfer sürecinin kilit noktasında ise Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen yer alıyor.

OSIMHEN LOOKMAN'I GALATASARAY'A İKNA ETMEK İÇİN DEVREDE

Galatasaray yönetimi, Lookman transferini hızlandırmak için milli takımda Victor Osimhen'in desteğini istedi. Nijeryalı golcünün milli takım kampında vatandaşı Lookman ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Osimhen'in Lookman'a Galatasaray'ın projelerini anlattığı, taraftar atmosferini videolarla gösterdiği, kulübün hedefleri ve Şampiyonlar Ligi vizyonunu aktardığı belirtildi. Lookman'ın bu bilgiler karşısında oldukça etkilendiği kaydedildi.

Oyuncunun Osimhen'e, "Kulüpler anlaşırsa ben hazırım" dediği ve bu mesajın Galatasaray yönetimine iletildiği ifade edildi.

ATALANTA'DAN 40 MİLYON EUROLUK TALEP

Galatasaray'ın ilk temasının ardından gözler Atalanta cephesine çevrildi. İtalyan temsilcisinin Ademola Lookman için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar ise oyuncunun 2027'de bitecek sözleşmesi nedeniyle bu bedeli aşağıya çekmeye çalışıyor.

ATALANTA'DA TEKNİK DEĞİŞİKLİK SONRASI BELİRSİZLİK

Ademola Lookman, bu sezon eski teknik direktör Ivan Juric ile bazı sorunlar yaşamış ve yeterli süreyi alamamıştı. Atalanta'nın Juric ile yollarını ayırıp Raffaele Palladino'yu göreve getirmesiyle oyuncunun rolü yeniden değerlendirilecek.

Lookman bu sezon Atalanta formasıyla 10 maçta 645 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Yaşanan teknik değişim, transfer sürecini etkileyebilecek unsurlardan biri olarak görülüyor.

DEVRE ARASI İÇİN ATAĞA KALKTI

Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi ve Şampiyonlar Ligi'nde en ileri gitme hayali doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Lookman transferinde Osimhen faktörünü iyi değerlendirmek istiyor. Yönetim, devre arası başlamadan süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Atalanta ile yeni görüşmeler yapması ve resmi teklifin netleşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME UZATMA KRİZİ GALATASARAY'A FIRSAT DOĞURDU

Napoli, Anguissa ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor ancak 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha bu teklifi henüz kabul etmiş değil. Oyuncunun görüşmeleri ağırdan alması ve Türkiye seçeneğine sıcak bakması Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında Napoli'nin kapısını çalacak. Transfer gerçekleşmezse plan yaz transfer dönemine kaydırılacak. Yönetim, Okan Buruk'un olumlu raporu doğrultusunda hamlelerini hazırladı.

AFRİKA'NIN EN İYİSİ OLDU

Londra'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ademola Lookman, kariyerinde birçok önemli eşikten geçti. Onu zirveye çıkaran ise Afrika'nın en iyi oyuncusu seçilmesiydi.

Bugüne kadar Charlton, Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester ve son olarak Atalanta formalarını terletti.

Bergamo temsilcisiyle Avrupa Ligi kazandı.

GALATASARAY'IN İLGİSİ OYUNCUYU MEMNUN ETTİ

Anguissa'nın Galatasaray ilgisinden memnun olduğu ve bu nedenle Napoli ile sözleşme görüşmelerini ağırdan aldığı belirtiliyor. Piyasa değeri 27 milyon euro olan yıldız futbolcu hem 6 hem 8 numarayı oynayabilen güçlü bir orta saha profiliyle dikkat çekiyor.

Topla dikine çıkabilmesi, pres gücü ve skor katkısı Anguissa'yı Okan Buruk'un özel olarak istediği isim haline getirdi.

NAPOLI RAHATSIZ GERİLİM TIRMANABİLİR

Daha önce Victor Osimhen transferi nedeniyle Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu transferde de zorlu bir masaya oturmak zorunda kalacak.

Napoli cephesinin Galatasaray'ın Anguissa ilgisinden rahatsız olduğu ve süreci yakından takip ettiği kaydediliyor.

OSIMHEN FAKTÖRÜ SÜRECİ OLUMLU ETKİLİYOR

Anguissa, Napoli döneminde Victor Osimhen ile çok iyi bir arkadaşlık kurmuştu. İki yıldızın sık sık görüştüğü biliniyor. Osimhen'in Galatasaray'da olması, takımın Şampiyonlar Ligi performansı ve tesis-taraftar ortamının etkileyici olması Anguissa'nın transfere sıcak yaklaşmasını sağlıyor.

Bu durum, sarı-kırmızılıların masadaki en güçlü kozlarından biri.

BU SEZON EN VERİMLİ DÖNEMİ

Anguissa bu sezon Napoli formasıyla 15 resmi maçta görev aldı ve kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Orta sahadan 4 gol ve 2 asistlik katkı yapan Kamerunlu oyuncu, takımın hem savunma hem hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlendi.

SAKATLIK ŞOKU: 8–12 HAFTA YOK

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Anguissa'nın sol uyluk kemiğinde lezyon tespit edildi. Napoli, yıldız oyuncunun 8 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bu durum, ocak transfer sürecinin seyrini etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'ın bu sakatlık sonrası planı değiştirmeden devam ettirdiği öğrenildi.

DÖRT ÜLKEDE OYNADI

Anguissa kariyerinde ülkesi dışında Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'da forma giydi. 389 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayıp 27 asist yaptı.

41 kez sarı kart görürken 2 defa da oyundan atıldı.

Napoli ise 167 ile en çok maça çıktığı takım oldu.

