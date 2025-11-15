Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!

ICARDI SÜRECİ BAŞLIYOR
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için yönetim net kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü takımda tutmak istiyor ve yıldız futbolcunun devre arasında başka kulüplerle masaya oturmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.
YÖNETİM DEVAM ETMEK AMACINDA
Üst üste kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki golcünün geleceği merak konusuydu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle performansında düşüş yaşayan Icardi'nin ocak ayında ayrılabileceği iddia edilmişti.
Ancak Galatasaray yönetimi, yıldız forvetin takımda kalmasını istiyor ve süreci yakından takip ediyor.
MENAJERİN AÇIKLAMALARI GERİLİM YARATMIŞTI
Icardi'nin menajeri Letterio Pino geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan henüz bir geri dönüş almadıklarını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası teklifleri değerlendireceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız."
Bu açıklama, ayrılık ihtimalini güçlendirmiş ve Icardi'nin Milan, Estudiantes, Club America ve Penarol gibi kulüplerin radarında olduğu iddia edilmişti.