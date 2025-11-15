Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!

Galatasaray 'da devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan satışlarından biri olan Sacha Boey için yeniden devreye giriyor. Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Fransız sağ bek hakkında çıkan son haberler, transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.

Bayern cephesi, Boey'in performans istikrarsızlığı ve rekabetin yüksek seviyede olması nedeniyle ocak ayında gelecek tekliflere sıcak bakıyor

Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, Sacha Boey'i devre arasında gelen tekliflere açtı. BILD'in aktardığı bilgilere göre Boey, transfer olduğu günden bu yana beklenen etkiyi yaratamadı ve kulübün sezon ortasında savunma hattında yeniden yapılanma planı doğrultusunda satış listesine konuldu.

Bu formülün hem mali açıdan yönetilebilir olduğu hem de oyuncunun adaptasyon sürecinin çok kısa sürede sağlanacağı düşünülüyor.

Sky Sport Almanya, Boey'in durumunu en yakından takip eden kulübün Galatasaray olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ bekte yaşanan sorunları çözmek için eski oyuncusunu yeniden kadroya katmayı değerlendiriyor. Galatasaray'ın planı, Boey'i devre arasında satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil etmek.

OYUNCUYA MARSLİYA'DAN DA İLGİ VAR

Galatasaray'ın Boey için hareketlenmesi tek başına değil. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Marsilya da 25 yaşındaki savunmacıyla ciddi şekilde ilgileniyor. Kulübün Ligue 1 temposuna uygun, atletik ve hızlı bir sağ beke ihtiyaç duyduğu belirtilirken Boey'in ismi listenin üst sıralarında yer alıyor.

Marsilya dışında Premier Lig'den bazı takımların da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.