Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein davasında oklar bu kez de ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton 'a çevrildi. Clinton ile Epstein ilişkisine dair detaylar ortaya çıkmış, Clinton ve eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 'ın Başsavcı Clinton'ın Epstein ile bağlantısının araştırılması için talimat verdi.

Maxwell, Epstein ve Clinton, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SORUŞTURMA BAŞLIYOR

Cuma günü Başsavcu Pam Bondi, Clinton ve e-postalarda adı geçen diğer kişileri soruşturmak üzere Manhattan'da bir ABD savcısı görevlendirdi ve X hesabından yaptığı açıklamada "Avukat Jay Clayton ülkenin en yetenekli ve güvenilir savcılarından biri ve ben de ondan bu konuda öncülük etmesini istedim. Bakanlık tüm konularda olduğu gibi Amerikan halkına yanıtlar sunmak için bu konuyu da aciliyet ve dürüstlükle takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Clayton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığını yürüten bir şirket avukatıydı. Şu anda ise New York Güney Bölgesi'nin ABD savcısı olarak görev yapıyor.