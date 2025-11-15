PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein skandalında oklar eski ABD Başkanı Bill Clinton’a çevrildi. Donald Trump, Clinton ve yakın çevresinin Epstein ile ilişkilerini araştırması için Adalet Bakanlığı ve FBI’a talimat verdi. Clinton’ın Lolita Express uçuşları ve havalimanında masaj fotoğrafları ile Epstein’ın Clinton’a bağışları yeniden gündemde.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein davasında oklar bu kez de ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'a çevrildi. Clinton ile Epstein ilişkisine dair detaylar ortaya çıkmış, Clinton ve eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Başsavcı Clinton'ın Epstein ile bağlantısının araştırılması için talimat verdi.

Clinton, Epstein ve Maxwell, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırClinton, Epstein ve Maxwell, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

TRUMP'TA CLINTON HAMLESİ

Demokratların Epstein'a yönelik federal soruşturmayla ilgili 23 bin dosyayı yayımlamak için harekete geçmesinin ardından Trump Clinton konusunda harekete geçti.

Maxwell, Epstein ve Clinton, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırMaxwell, Epstein ve Clinton, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SORUŞTURMA BAŞLIYOR

Cuma günü Başsavcu Pam Bondi, Clinton ve e-postalarda adı geçen diğer kişileri soruşturmak üzere Manhattan'da bir ABD savcısı görevlendirdi ve X hesabından yaptığı açıklamada "Avukat Jay Clayton ülkenin en yetenekli ve güvenilir savcılarından biri ve ben de ondan bu konuda öncülük etmesini istedim. Bakanlık tüm konularda olduğu gibi Amerikan halkına yanıtlar sunmak için bu konuyu da aciliyet ve dürüstlükle takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Clayton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığını yürüten bir şirket avukatıydı. Şu anda ise New York Güney Bölgesi'nin ABD savcısı olarak görev yapıyor.

Trump, ReutersTrump, Reuters

TRUMP'TAN ÖFKELİ PAYLAŞIM

Trump Demokratların kendisi ile Epstein ilişkisine dair iddialarının ardından Truth Social hesabından öfkeli bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Demokratlar, Cumhuriyetçileri değil Demokratları ilgilendiren Epstein uydurmasını kullanarak kendi felaket niteliğindeki KAPANMA krizlerinden ve diğer tüm başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığına göre, Adalet Bakanı Pam Bondi'den ve Adalet Bakanlığı'ndan, ayrıca FBI'daki büyük vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve daha birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve bağlantılarını soruşturmalarını isteyeceğim. Böylece onların ve onun neyin içinde olduklarını ortaya çıkaracağız. Bu, bütün okların Demokratları işaret ettiği başka bir 'Rusya, Rusya, Rusya' safsatası. Kayıtlar, bu adamların ve daha birçok kişinin hayatlarının büyük bir bölümünü Epstein ile birlikte ve onun 'Adası'nda geçirdiğini gösteriyor. Takipte kalın!!!"

Epstein, Upper East Side'daki malikanesinde Bill Clinton'ın mavi bir elbise giydiği tuhaf bir tabloyu yaptırmıştı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırEpstein, Upper East Side'daki malikanesinde Bill Clinton'ın mavi bir elbise giydiği tuhaf bir tabloyu yaptırmıştı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

CLINTON'IN LOLİTA EXPRESS SEYAHATLERİ

Clinton'ın Epstein ile 1990'ların başında başlayan ve 2000'lere kadar devam eden bir yakınlığı vardı. Epstein'ın "Lolita Express" adlı özel jetiyle uçan Clinton, hukuksal sorunlar yaşamaya başladı.

Clinton, 2002 yılında Epstein kurbanı Chauntae Davies'e boyun masajı yaptırırken görülüyor, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırClinton, 2002 yılında Epstein kurbanı Chauntae Davies'e boyun masajı yaptırırken görülüyor, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

MASAJ FOTOĞRAFI GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

İngiliz Daily Mail'in ilk kez 2020'de yayımladığı fotoğraflarda ise Clinton'ın 2002'de, o zamanlar 22 yaşında olan Epstein mağduru Chauntae Davies'e hava limanında boynuna masaj yaptırdığı görüntüler gündeme damga vurdu.

Fotoğrafta o dönem 56 yaşında olan Clinton, sözde AIDS konusunda farkındalık yaratmak için Epstein ile Afrika'ya gitmek üzere Portekiz'deki bir havalimanındaydı.

Davies, Epstein için çalıştığı dört yıl boyunca defalarca tecavüze ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Clinton'ı ise suçlamadı.

Diğer çarpıcı görüntülerde ise Epstein ve şu anda cinsel suçlardan hapis yatan ortağı Ghislaine Maxwell'in 1993 yılında bir bağış etkinliğinde Clinton'ı ziyaret ettiği görülüyor.

Epstein, ReutersEpstein, Reuters

EPSTEIN'DAN CLINTON'A BAĞIŞ

Epstein'ın William J Clinton Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'ne 10.000 dolar bağışladığı söyleniyor.

Soruşturmalar, Trump'ın finansör tarafından gönderilen e-postalarda Epstein'ın kurbanlarından biriyle "saatler geçirdiğinin" iddia edilmesinin ardından geldi.

Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatlerLolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler

