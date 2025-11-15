Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...

Trump, Reuters
TRUMP'TAN ÖFKELİ PAYLAŞIM
Trump Demokratların kendisi ile Epstein ilişkisine dair iddialarının ardından Truth Social hesabından öfkeli bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
"Demokratlar, Cumhuriyetçileri değil Demokratları ilgilendiren Epstein uydurmasını kullanarak kendi felaket niteliğindeki KAPANMA krizlerinden ve diğer tüm başarısızlıklarından dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığına göre, Adalet Bakanı Pam Bondi'den ve Adalet Bakanlığı'ndan, ayrıca FBI'daki büyük vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve daha birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve bağlantılarını soruşturmalarını isteyeceğim. Böylece onların ve onun neyin içinde olduklarını ortaya çıkaracağız. Bu, bütün okların Demokratları işaret ettiği başka bir 'Rusya, Rusya, Rusya' safsatası. Kayıtlar, bu adamların ve daha birçok kişinin hayatlarının büyük bir bölümünü Epstein ile birlikte ve onun 'Adası'nda geçirdiğini gösteriyor. Takipte kalın!!!"
Epstein, Upper East Side'daki malikanesinde Bill Clinton'ın mavi bir elbise giydiği tuhaf bir tabloyu yaptırmıştı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır
CLINTON'IN LOLİTA EXPRESS SEYAHATLERİ
Clinton'ın Epstein ile 1990'ların başında başlayan ve 2000'lere kadar devam eden bir yakınlığı vardı. Epstein'ın "Lolita Express" adlı özel jetiyle uçan Clinton, hukuksal sorunlar yaşamaya başladı.
Clinton, 2002 yılında Epstein kurbanı Chauntae Davies'e boyun masajı yaptırırken görülüyor, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır
MASAJ FOTOĞRAFI GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU
İngiliz Daily Mail'in ilk kez 2020'de yayımladığı fotoğraflarda ise Clinton'ın 2002'de, o zamanlar 22 yaşında olan Epstein mağduru Chauntae Davies'e hava limanında boynuna masaj yaptırdığı görüntüler gündeme damga vurdu.
Fotoğrafta o dönem 56 yaşında olan Clinton, sözde AIDS konusunda farkındalık yaratmak için Epstein ile Afrika'ya gitmek üzere Portekiz'deki bir havalimanındaydı.
Davies, Epstein için çalıştığı dört yıl boyunca defalarca tecavüze ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Clinton'ı ise suçlamadı.
Diğer çarpıcı görüntülerde ise Epstein ve şu anda cinsel suçlardan hapis yatan ortağı Ghislaine Maxwell'in 1993 yılında bir bağış etkinliğinde Clinton'ı ziyaret ettiği görülüyor.
Epstein, Reuters
EPSTEIN'DAN CLINTON'A BAĞIŞ
Epstein'ın William J Clinton Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'ne 10.000 dolar bağışladığı söyleniyor.
Soruşturmalar, Trump'ın finansör tarafından gönderilen e-postalarda Epstein'ın kurbanlarından biriyle "saatler geçirdiğinin" iddia edilmesinin ardından geldi.