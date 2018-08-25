İş dünyasının ünlü ve başarılı ismi Oya Eczacıbaşı'nın uzun süredir ayağı yere değmedi. Ailesiyle haftalardır Yunan Adaları'nı gezen sosyetik iş kadını, Mikonos gibi popüler değil ıssız adaları tercih etti.
Komşu’yu fethetti!
İş dünyasının ünlü ve başarılı ismi Oya Eczacıbaşı'nın uzun süredir ayağı yere değmedi. Ailesiyle haftalardır Yunan Adaları'nı gezen sosyetik iş kadını, Mikonos gibi popüler değil ıssız adaları tercih etti.
Etiketler: Oya Eczacıbaşı , Yunan adaları , mıkonos , Ailesiyle
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.