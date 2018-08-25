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Komşu’yu fethetti!

Komşu’yu fethetti!

İş dünyasının ünlü ve başarılı ismi Oya Eczacıbaşı'nın uzun süredir ayağı yere değmedi. haftalardır Yunan Adaları'nı gezen sosyetik iş kadını, Mikonos gibi popüler değil ıssız adaları tercih etti.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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