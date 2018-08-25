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ile barış yok

Büşra ile barış yok
Genç oyuncular Hazal Kaya ile Burak Deniz, önceki gün 'da arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Büşra Develi ile yeniden bir araya geldiği iddia edilen Deniz, 3 yıllık eski aşkı için "Barışmadık" dedi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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