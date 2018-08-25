Genç oyuncular Hazal Kaya ile Burak Deniz, önceki gün Zorlu Center'da arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Büşra Develi ile yeniden bir araya geldiği iddia edilen Deniz, 3 yıllık eski aşkı için "Barışmadık" dedi.
Büşra ile barış yok
Etiketler: Hazal Kaya , zorlu center , Büşra
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.