Otelde kavga

Sosyete bu kavgayı konuşuyor... 2006'da evlendiği Siren Ertan'dan Ekim 2015'te boşanan Gökhan Çarmıklı, Ocak 2016'da ise gönlünü Bahar Tangır'a kaptırmıştı. O zamandan beri aşkları doludizgin devam eden sosyetik çift, Kurban Bayramı tatili için geçtiğimiz günlerde Çeşme'ye gitti. İkilinin adresi ise kuşkusuz Çarmıklı'nın Boyalık Koyu'nda bulunan '7800 Çeşme' isimli oteliydi. 50 odadan oluşan otelde tatilleri keyifli başlayan Gökhan Çarmıklı ile güzel sevgilisi, geçtiğimiz akşam tartışmaya başladı.
Herkesin içerisinde karşılıklı olarak seslerini yükselten sosyetik çiftin, kavga nedeni ise evlilik ve bebekti... Dedikodulara göre tartışma Bahar Tangır'ın 2 yıldan fazla süredir birlikte olduğu işadamına "Artık evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum" demesiyle başladı. Son birkaç aydır sık sık bu isteğini Gökhan Çarmıklı'ya söyleyen Tangır, sosyetik işadamının nikah masasına oturmak istememesiyle öfkelendi. Şimdi sosyetiklerin dilinde "Gökhan Çarmıklı, Bahar Tangır'la bir süre daha evlenmezse sarışın sevgilisi tarafından her an terk edilebilir" dedikodusu dolaşıyor...
AYDIN HAMZA
Herkesin içerisinde karşılıklı olarak seslerini yükselten sosyetik çiftin, kavga nedeni ise evlilik ve bebekti... Dedikodulara göre tartışma Bahar Tangır'ın 2 yıldan fazla süredir birlikte olduğu işadamına "Artık evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum" demesiyle başladı. Son birkaç aydır sık sık bu isteğini Gökhan Çarmıklı'ya söyleyen Tangır, sosyetik işadamının nikah masasına oturmak istememesiyle öfkelendi. Şimdi sosyetiklerin dilinde "Gökhan Çarmıklı, Bahar Tangır'la bir süre daha evlenmezse sarışın sevgilisi tarafından her an terk edilebilir" dedikodusu dolaşıyor...
AYDIN HAMZA
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