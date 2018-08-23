Yol Durumu
  1. Tilbe rahatlığı
  2. Aslan yuvası

öpenleriniz çok olsun

El öpenleriniz çok olsun
Çeşme'de yaşayan Pınar Aylin, önceki gün köpeğiyle pozunu "El öpenleriniz çok olsun" notuyla paylaştı. Şarkıcı, hem güldürdü hem de herkesin bayramını kutladı.

Etiketler: ,
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar