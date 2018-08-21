Destansı bir öykü

tv ekranında seyirciyle buluşacak olan diziikinci fragmanı önceki gün yayınlandı.olan dizinin fragmanı, şimdiden seyircide büyük merak uyandırdı.sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak dizininvepaylaşıyor. Dizi, Züleyha ile Yılmaz'ın dillere destan aşkını ve yaşadıkları zorlukları anlatıyor.