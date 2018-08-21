Destansı bir öykü

Yakında Atv ekranında seyirciyle buluşacak olan dizi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ikinci fragmanı önceki gün yayınlandı. Senaryosuyla büyüleyecek olan dizinin fragmanı, şimdiden seyircide büyük merak uyandırdı.
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak dizinin başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş paylaşıyor. Dizi, Züleyha ile Yılmaz'ın dillere destan aşkını ve yaşadıkları zorlukları anlatıyor.
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak dizinin başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş paylaşıyor. Dizi, Züleyha ile Yılmaz'ın dillere destan aşkını ve yaşadıkları zorlukları anlatıyor.
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