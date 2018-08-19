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Okan darda Demet havada

’la eşi , ayrı dünyalarda yaşıyor. Kurt, 100 Milyonluk borcunu kapatmaya çalışırken Akalın ise önceki gün 500 bin liralık saatiyle instagram’da hava attı

Okan darda Demet havada
Eşi Okan Kurt'un batağında olduğu haberlerinin yankısı sürerken Demet Akalın, para saçmayı sürdürüyor. Giyime kuşama servet harcayan Akalın, geçtiğimiz gün de yeni aldığı Patek Philippe marka saatiyle hava attı.

Ünlü popçu, 500 bin liralık saatiyle sosyal medyada olay oldu. Kurt'un piyasaya 100 milyon lira borcu olduğu konuşulurken Akalın'ın yarım milyon liraya saat alması ise "Okan darda, Demet havada" dedirtti.



Borç batağında olduğu için zor günler yaşadığı konuşulan 'un aksine eşi , lüks markalardan alışverişi sürdürüyor.




Fiyatıyla dudak uçuklatan marka altın kaplama saatin aynısından Nusret Gökçe, ve 'te de bulunuyor.
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