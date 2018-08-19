Eşi Okan Kurt'un borç batağında olduğu haberlerinin yankısı sürerken Demet Akalın, para saçmayı sürdürüyor. Giyime kuşama servet harcayan Akalın, geçtiğimiz gün de yeni aldığı Patek Philippe marka altın kaplama saatiyle hava attı.
Ünlü popçu, 500 bin liralık saatiyle sosyal medyada olay oldu. Kurt'un piyasaya 100 milyon lira borcu olduğu konuşulurken Akalın'ın yarım milyon liraya saat alması ise "Okan darda, Demet havada" dedirtti.
Borç batağında olduğu için zor günler yaşadığı konuşulan Okan Kurt'un aksine eşi Demet Akalın, lüks markalardan alışverişi sürdürüyor.
Fiyatıyla dudak uçuklatan Patek Philippe marka altın kaplama saatin aynısından Nusret Gökçe, Burcu Esmersoy ve Burak Özçivit'te de bulunuyor.
Ünlü popçu, 500 bin liralık saatiyle sosyal medyada olay oldu. Kurt'un piyasaya 100 milyon lira borcu olduğu konuşulurken Akalın'ın yarım milyon liraya saat alması ise "Okan darda, Demet havada" dedirtti.
Borç batağında olduğu için zor günler yaşadığı konuşulan Okan Kurt'un aksine eşi Demet Akalın, lüks markalardan alışverişi sürdürüyor.
Fiyatıyla dudak uçuklatan Patek Philippe marka altın kaplama saatin aynısından Nusret Gökçe, Burcu Esmersoy ve Burak Özçivit'te de bulunuyor.
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