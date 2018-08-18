Kusursuz güzellik

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geçtiğimiz
gün
Türkbükü'nde
bulunan Mavi Otel'de
çoçukları ile
vakit geçirdi. Çocuklarıyla döner ziyafeti
çeken San
'ın
iştahlı haline
rağmen incecik ve kusursuz fiziği
gözlerden
kaçmadı.
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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