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güzellik

Kusursuz güzellik
Sosyetik Ayşe San, geçtiğimiz gün Türkbükü'nde bulunan Mavi Otel'de çoçukları ile vakit geçirdi. Çocuklarıyla döner ziyafeti çeken 'ın iştahlı haline rağmen incecik ve kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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