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Güzel manzara

’den havalı ünlülere ders! ’in eşi, önceki gün 1 milyon dolarlık yatından inip ’ndaki vatandaşın arasına karıştı. Güzel yenge, mütevazılığıyla gönülleri fethetti

Güzel manzara
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'in eşinden mütevazılık dersi... Önceki gün kızları Yeda ve Yade ile tatiline çıkan Zeynep Sever Demirel, Cennet Koyu'nda demirledikleri teknelerinde görüntülendi. Sabah lüks yatın üst kısmına çıkan , 2 saat güneşlendi. Daha sonra büyük kızı Yade ile denize giren 29 yaşındaki Demirel, sahile botla giden kızını deniz bisikleti ile takip etti.



HERKESLE SOHBET ETTİ
İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken , mütevazı tavırlarıyla da takdir topladı. 'nda deniz keyfi yapan vatandaşın arasına karışan , kendisini tanıyan tatilcilerle de etti. 1 milyon dolarlık lüks yattan inip halk plajında deniz keyfi yapan Demirel, bu tavrıyla da "Kendi gibi kalbi de güzel" dedirtti.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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