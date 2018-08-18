Güzel manzara

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'in eşinden mütevazılık dersi... Önceki gün kızları Yeda ve Yade ile Bodrum tatiline çıkan Zeynep Sever Demirel, Cennet Koyu'nda demirledikleri teknelerinde görüntülendi. Sabah lüks yatın üst kısmına çıkan Zeynep Demirel, 2 saat güneşlendi. Daha sonra büyük kızı Yade ile denize giren 29 yaşındaki Demirel, sahile botla giden kızını deniz bisikleti ile takip etti.
HERKESLE SOHBET ETTİ
İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken 2009 Belçika Güzeli, mütevazı tavırlarıyla da takdir topladı. Cennet Koyu'nda deniz keyfi yapan vatandaşın arasına karışan Zeynep Sever Demirel, kendisini tanıyan tatilcilerle de sohbet etti. 1 milyon dolarlık lüks yattan inip halk plajında deniz keyfi yapan Demirel, bu tavrıyla da "Kendi gibi kalbi de güzel" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
HERKESLE SOHBET ETTİ
İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken 2009 Belçika Güzeli, mütevazı tavırlarıyla da takdir topladı. Cennet Koyu'nda deniz keyfi yapan vatandaşın arasına karışan Zeynep Sever Demirel, kendisini tanıyan tatilcilerle de sohbet etti. 1 milyon dolarlık lüks yattan inip halk plajında deniz keyfi yapan Demirel, bu tavrıyla da "Kendi gibi kalbi de güzel" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
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