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Lizbon gezgini

Lizbon gezgini
Moda çekimi için geçtiğimiz gün Portekiz'e giden ünlü model Tülin Şahin'e minik bir yetenek eşlik etti. Lizbon sokaklarında objektife poz veren Şahin'in bazı fotoğraflarını Nino adlı genç çekti. Şahin, genç fotoğrafçıdan instagram'da övgü dolu sözlerle bahsetti.

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