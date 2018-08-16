Rüzgar gibi geçti

Turizm sektörünün başarılı isimlerinden Ebru Ceylan, önceki gün Bodrum'a ayak bastı. Genç işkadını, sürat teknesinden inip soluğu Küçükbük'teki Serafina Mare adlı mekanda aldı. Ebru Ceylan, kısa bir süre kaldığı mekandan da yine teknesiyle ayrıldı.
Ceylan, mekana havalı bir giriş yaptı.
Ceylan, mekana havalı bir giriş yaptı.
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