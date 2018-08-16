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Rüzgar gibi geçti

Rüzgar gibi geçti
Turizm sektörünün başarılı isimlerinden Ebru Ceylan, önceki gün Bodrum'a ayak bastı. Genç işkadını, sürat teknesinden inip soluğu Küçükbük'teki Serafina Mare adlı mekanda aldı. , kısa bir süre kaldığı mekandan da yine teknesiyle ayrıldı.



Ceylan, mekana havalı bir giriş yaptı.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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