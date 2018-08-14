Bodrum terapisi

Ünlü televizyoncu Fatih Oflaz'ın öz kızını cinsel istismara uğratması üzerine açılan dava, kan dondurmuştu. Bu ahlak dışı olay üzerine kardeş Esra Oflaz Güvenkaya da ağabeyinin suçunu şu sözleriyle kabul etmişti: "Olayı duyduğumda beyin kanaması geçirdim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ağabeyim hak ettiği cezayı çekmeli." Sosyetik işkadını, olayın ardından ilk kez önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
Kan donduran skandalın ardından çevresiyle bağı kopan Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya, lüks villalarının olduğu Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental yerine Yalıkavak'taki Edition Hotel'de denize girdi.
DOĞAN SAVAŞ
Kan donduran skandalın ardından çevresiyle bağı kopan Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya, lüks villalarının olduğu Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental yerine Yalıkavak'taki Edition Hotel'de denize girdi.
DOĞAN SAVAŞ
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