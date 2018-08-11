Şimdilerde eşi Wesley Sneijder ve oğlu Xess Xava ile Doha'da olan Yolanthe Cabau, önceki gün oğlundan çiçek gibi bir jest aldı. Sevimliliğiyle dikkat çeken 2 yaşındaki Xess Xava, annesine işte böyle gül verdi.
Çiçek gibi jest
Etiketler: Wesley Sneijder , Yolanthe Cabau , Xess Xava , çiçek
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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