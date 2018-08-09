Geçtiğimiz hafta ilk single çalışması 'Koca Güneş'i beğeniye sunan Sevgi, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Hadise, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve usta sanatçı Ümit Besen, sosyal medyadan genç şarkıcıya övgü yağdırdı.
Sevgi’ye tam destek
Etiketler: Murat Boz , Hadise , Ümit Besen , Oğuzhan Koç , sevgi
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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