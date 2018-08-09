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’ye tam destek

Sevgi’ye tam destek
Geçtiğimiz hafta ilk single çalışması 'Koca Güneş'i beğeniye sunan Sevgi, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Hadise, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve usta sanatçı Ümit Besen, sosyal medyadan genç şarkıcıya övgü yağdırdı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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