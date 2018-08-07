Davetsiz misafir

35 / 26 39 / 23 29 / 18 33 / 14 31 / 20 32 / 19 30 / 18 33 / 26 25 / 12 27 / 18 38 / 24 33 / 20 31 / 18 41 / 20 29 / 13 31 / 19 37 / 19 31 / 16 27 / 15 33 / 19 32 / 20 33 / 23 32 / 16 30 / 15 36 / 23 40 / 22 31 / 19 35 / 19 37 / 21 35 / 18 29 / 13 29 / 18 37 / 24 29 / 24 28 / 16 34 / 19 32 / 25 35 / 20 32 / 18 34 / 28 33 / 24 35 / 26 36 / 24 33 / 18 31 / 18 27 / 12 29 / 14 31 / 15 31 / 19 33 / 18 31 / 18 37 / 22 32 / 22 31 / 21 29 / 17 36 / 22 36 / 24 36 / 26 34 / 20 34 / 19 29 / 16 31 / 18 29 / 23 33 / 25 28 / 23 32 / 21 31 / 24 39 / 25 31 / 25 29 / 14 40 / 25 35 / 24 31 / 23 30 / 18 28 / 24 38 / 20 30 / 18 29 / 15 31 / 22 27 / 14 28 / 22 Linet'in
önceki akşam 'Gazino Sako Alaçatı'da
verdiği
konserde davetsiz
bir misafiri
vardı. Linet
şarkılarını
söylerken sahneye gelip yatan bir sokak köpeği,
konser
bitene dek
de yerinden
kalkmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.