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misafir

Davetsiz misafir
Linet'in önceki akşam 'Gazino Sako Alaçatı'da verdiği konserde bir misafiri vardı. şarkılarını söylerken sahneye gelip yatan bir sokak köpeği, konser bitene dek de yerinden kalkmadı.

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