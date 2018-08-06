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Sayım hatası

Eski spiker , ’nın sadece iki ay bebeğine bez aldığını söyledi

Sayım hatası
Fenerbahçe'li eski futbolcu Tuncay Şanlı ile bebeğinin annesi Melis Sayım arasındaki tartışma, iyice alevlendi.

Şanlı, kendisinden nafaka isteyen sevgilisi eski spiker 'a kızarak "Ben hamile olduğunu ayrıldıktan sonra öğrendim" demişti. Buna avukatı aracılığı ile karşı cevap veren Sayım ise oğlu Ömer'i tek başına büyütmeye çalıştığını belirterek, "Hamile olduğumu biliyordu. Oğlu için sadece hastane masraflarını ödedi, sigorta yaptırdı. Birkaç kez bez almak dışında başkaca hiçbir sorumluluğu yerine getirmedi. Dava açmak zorunda kaldım" dedi.




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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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