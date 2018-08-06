Sayım hatası

Fenerbahçe'li eski futbolcu Tuncay Şanlı ile bebeğinin annesi Melis Sayım arasındaki tartışma, iyice alevlendi.
Şanlı, kendisinden nafaka isteyen sevgilisi eski spiker Melis Sayım'a kızarak "Ben hamile olduğunu ayrıldıktan sonra öğrendim" demişti. Buna avukatı aracılığı ile karşı cevap veren Sayım ise oğlu Ömer'i tek başına büyütmeye çalıştığını belirterek, "Hamile olduğumu biliyordu. Oğlu için sadece hastane masraflarını ödedi, sigorta yaptırdı. Birkaç kez bez almak dışında başkaca hiçbir sorumluluğu yerine getirmedi. Dava açmak zorunda kaldım" dedi.
Şanlı, kendisinden nafaka isteyen sevgilisi eski spiker Melis Sayım'a kızarak "Ben hamile olduğunu ayrıldıktan sonra öğrendim" demişti. Buna avukatı aracılığı ile karşı cevap veren Sayım ise oğlu Ömer'i tek başına büyütmeye çalıştığını belirterek, "Hamile olduğumu biliyordu. Oğlu için sadece hastane masraflarını ödedi, sigorta yaptırdı. Birkaç kez bez almak dışında başkaca hiçbir sorumluluğu yerine getirmedi. Dava açmak zorunda kaldım" dedi.
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