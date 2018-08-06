Yol Durumu
  1. Eda klasiği
  2. Ana-oğul havuz sefası

’lerden mutluluk pozu

Özer’lerden mutluluk pozu
Tülin Şahin'le boşandıktan sonra kalbini Verda Özer'e kaptıran Memet Özer, önceki gün sevgilisiyle mutluluk pozu verdi. Haklarında 'ayrıldılar' dedikoduları çıkan ikili, böylece iddialara son noktayı da koymuş oldu. Özer'ler tatil için gittikleri Bodrum'da aşk tazeliyor...
Etiketler: , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar