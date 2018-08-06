Tülin Şahin'le boşandıktan sonra kalbini Verda Özer'e kaptıran Memet Özer, önceki gün sevgilisiyle mutluluk pozu verdi. Haklarında 'ayrıldılar' dedikoduları çıkan ikili, böylece iddialara son noktayı da koymuş oldu. Özer'ler tatil için gittikleri Bodrum'da aşk tazeliyor...
Özer’lerden mutluluk pozu
Etiketler: Tülin Şahin , Bodrum , özer
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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