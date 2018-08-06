Özer’lerden mutluluk pozu

Tülin Şahin'le boşandıktan sonra kalbini Verda Özer'e kaptıran Memet Özer, önceki gün sevgilisiyle mutluluk pozu verdi. Haklarında 'ayrıldılar' dedikoduları çıkan ikili, böylece iddialara son noktayı da koymuş oldu. Özer'ler tatil için gittikleri Bodrum'da aşk tazeliyor...