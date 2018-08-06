Kaynanaya Melek kahvesi

Geçtiğimiz yaz başlayan aşkları doludizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, ailelerini de tanıştırarak bu ilişkinin evliliğe gittiğini gözler önüne sermişti. Bir süredir Victoria's Secret meleğinin Beverly Hills'teki malikanesinde olan Hara'nın mutluluğu önceki gün ikiye katlandı. Metin Hara'nın annesi Mirey Hanım da soluğu ABD'de aldı. Daha önce tanışıp övgüler yağdırdığı müstakbel gelini tarafından büyük bir içtenlikle karşılanan Mirey Hara, önceki gün de Brezilyalı modelle sohbetteydi.







O ARTIK BİZDEN BİRİ...

Adriana Lima, her Türk gelini gibi müstakbel kayınvalidesine elleriyle Türk kahvesi yaptı. Metin Hara da annesi ve aşkının sohbet ederken fotoğrafını çekip bunu instagram'a paylaştı. Daha önce de sevgilisi Metin Hara'ya elleriyle yemek yapan hatta evde baklava yapmayı dahi deneyen güzel model, "O artık bizden biri" dedirtti.



