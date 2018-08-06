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1 foto 25 lira

1 foto 25 lira
'nin eski eşi , önceki gün oğlu Leon'la turuna çıktı. 'ya gitmek için vapura binen ABD'li gazeteci, bir papağanla fotoğraf çektirdi. Harvey, bu fotoğrafın bedelinin 25 lira olduğunu öğrenince ise şaşkınlığa uğradı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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