Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey, önceki gün oğlu Leon'la İstanbul turuna çıktı. Büyükada'ya gitmek için vapura binen ABD'li gazeteci, bir papağanla fotoğraf çektirdi. Harvey, bu fotoğrafın bedelinin 25 lira olduğunu öğrenince ise şaşkınlığa uğradı.
1 foto 25 lira
Etiketler: Hande Ataizi , Benjamin Harvey , İstanbul , Büyükada
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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